Бастрыкин хочет возбудить дело против экс-председателя райсуда в Татарстане

7 февраля Высшая квалифколлегия судей РФ рассмотрит представление главы СКР Александра Бастрыкина о даче согласия на уголовное преследование бывшего председателя Пестречинского и Менделеевского судов Татарстана Ирека Набиева. Как ранее сообщало «Реальное время», именно это «лицо с особым правовым статусом» упоминается в фабуле двух уголовных дел, одно из которых уже успело дойти до приговора в Казани.



Следком хочет возбудить против Набиева уголовное дело сразу по 11 эпизодам. Среди них — целый букет тяжких:

похищение человека в составе орггруппы (п. «а» ч. 3 ст. 126 УК РФ),

два мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ),

получение взятки в особо крупном размере, то есть свыше 1 млн рублей (ч. 6 ст. 290 УК РФ),

вымогательство в составе орггруппы с целью получения имущества в особо крупном размере (п. п. «а», «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ),

незаконный оборот наркотиков в составе орггруппы (п. «а» ч. 4 ст. 228.1),

подстрекательство к превышению должностных полномочий с тяжкими последствиями (ч. 4 ст. 33, п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Кроме того, в действиях федерального судьи в отставке силовики усматривают признаки легализации преступных доходов в составе орггруппы в особо крупном размере (п. п.«а», «б» ч. 4 статьи 174.1 УК РФ) и трех фактов подделки документов с целью облегчить совершение иного преступления (ч. 4 ст. 327 УК РФ).

Как уже писало «Реальное время», большая часть тех же обвинений предъявлена племяннику отставного судьи — Денису Набиеву, а также еще двум челнинцам Альберту Зарипову и Марселю Салахову. Вину они не признают. В отличие от бывшего водителя Ирека Набиева — челнинского бизнесмена Алексея Кайманова, которого на прошлой неделе Верховный суд Татарстана приговорил к 6,5 года колонии общего режима.

Дело Кайманова рассматривалось в особом порядке, ранее он заключил досудебное соглашение с силовиками и дал изобличающие показания против себя и иных лиц.

По версии обвинения, в 2017 году ради завладения 76,8 млн рублей на счете фирмы «Кишер» участники преступной группы по указанию «лица с особым правовым статусом» предприняли три попытки смены директора этой организации Вячеслава Утробина путем предоставления фиктивных документов на перерегистрацию. Третья попытка — после похищения настоящего директора и его водворения под административный арест якобы за потребление наркотиков — оказалась удачной.

Силовики считают, что Утробина накачали наркотиками и похитили его паспорт, куда вклеили фотографию... Кайманова. И пока настоящий директор находился в изоляции, подставной добился изменений руководителя в ЕГРЮЛ, и группа получила доступ к счету фирмы «Кишер».

Свою роль, по версии центрального аппарата СКР, в этой истории сыграл бывший главный налоговик Елабуги Алмаз Сафин. Его дело сейчас рассматривает Елабужский горсуд. По версии следствия, в августе 2017-го обвиняемый превысил полномочия и организовал составление официального документа с недостоверными данными о налоговой задолженности «Кишер», после чего Утробин не смог сменить юридический адрес фирмы на иной регион.

По данным источников «Реального времени», не будучи ограничен в передвижениях Ирек Набиев еще до Нового года покинул Россию. В судейских кругах обсуждают разные варианты его нынешнего местонахождения. Чаще всего называют Грузию и Германию.

Судьей Набиев-старший проработал 17 лет и ушел в отставку с поста председателя Пестречинского райсуда в мае 2020-го — за пару месяцев до того, как казанский суд приговорил его сына — бывшего помощника прокурора Московского района Казани — к 4 годам колонии за мошенничество в 2,1 млн рублей.

Какие показания против отставника Фемиды легли в основу собранных следствием материалов — читайте в репортаже с допроса Кайманова в Верховном суде РТ.