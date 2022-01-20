Верховный суд РТ посадил экс-водителя бывшего председателя райсуда

Фото: "Реальное время"/ Ирина Плотникова

6,5 года колонии строгого режима получил за участие в афере на 76,8 млн рублей, похищение человека, подделку документов и легализацию преступных доходов челнинский бизнесмен и бывший водитель экс-председателя двух райсудов Татарстана. Такой приговор Алексею Кайманову только что огласил Верховный суд республики, после чего его взяли под стражу, передает журналист «Реального времени».



Накануне в последнем слове подсудимый подтвердил полное признание вины.

«Осознаю, что сделал, и раскаиваюсь, — сказал Кайманов. — Хотел бы попросить, если есть возможность, не отрезать меня от общества, а наоборот. Не хотелось бы, как предпринимателю, находиться в местах лишения за счет государства, чтобы налогоплательщики меня содержали». Также обвиняемый дал понять — опасается за благополучие своей семьи.

Дело Алексея Кайманова рассматривалось в особом порядке — ранее он заключил досудебное соглашение и дал подробные показания против себя и других соучастников группы, а еще назвал организатора, который в силу особого правового статуса пока не привлечен к уголовной ответственности.

В прениях гособвинитель по делу Рамиль Галеев просил для Кайманова 7 лет колонии строгого режима.

Напомним, по версии обвинения, ради завладения деньгами на счете фирмы «Кишер» в 2017 году участники преступной группы по указанию «лица с особым правовым статусом» предприняли три попытки смены директора Вячеслава Утробина путем предоставления фиктивных документов на перерегистрацию. Третья попытка — после похищения настоящего директора и его водворения под административный арест якобы за потребление наркотиков — оказалась удачной.

Под суд спустя четыре года после той истории отдали бывшего главного налоговика Елабуги, племянника и экс-водителя федерального судьи в отставке и двух их знакомых. Дело досудебщика дошло до приговора первым. Остальные фигуранты вину не признают.