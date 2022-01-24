В Тукаевском районе Татарстана решается вопрос о возбуждении уголовного дела из-за сообщения о бомбе в школе

Фото: прокуратура РТ

В Тукаевском районе Татарстана решается вопрос о возбуждении уголовного дела из-за сообщения о минировании в школе в селе Биклянь. Об этом «Реальному времени» сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Ранее стало известно, что директору одной из школ села поступило СМС-сообщение, в котором неизвестный требовал миллион рублей, иначе он угрожал взорвать здание учебного заведения. Всех находящихся в школе спешно эвакуировали.

Экстренные службы проверили здание школы, но взрывного устройства не обнаружили. На место происшествия выезжал районный прокурор Айрат Галимарданов.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

20 января во всех школах Челябинска экстренно отменили занятия. В одной из гимназий учеников отправили домой, пояснив, что произошла коммунальная авария. При этом в социальных сетях писали якобы о поступивших в школы сообщениях о минировании.



Дарья Акимова