В Тукаевском районе Татарстана решается вопрос о возбуждении уголовного дела из-за сообщения о бомбе в школе
В Тукаевском районе Татарстана решается вопрос о возбуждении уголовного дела из-за сообщения о минировании в школе в селе Биклянь. Об этом «Реальному времени» сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.
Ранее стало известно, что директору одной из школ села поступило СМС-сообщение, в котором неизвестный требовал миллион рублей, иначе он угрожал взорвать здание учебного заведения. Всех находящихся в школе спешно эвакуировали.
Экстренные службы проверили здание школы, но взрывного устройства не обнаружили. На место происшествия выезжал районный прокурор Айрат Галимарданов.
20 января во всех школах Челябинска экстренно отменили занятия. В одной из гимназий учеников отправили домой, пояснив, что произошла коммунальная авария. При этом в социальных сетях писали якобы о поступивших в школы сообщениях о минировании.
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