В Хабаровске и Анадыре эвакуируют школы из-за сообщений о минировании

Фото: Максим Платонов (архив)

В отдельных регионах России продолжается массовая эвакуация школ из-за сообщений о минировании. Так, эвакуация детей и персонала из всех образовательных учреждений произошла в Хабаровске.

Экстренные проверки прошли и в образовательных учреждениях шести муниципалитетов Чукотки. Силовики проверяют здания в Билибине, Певеке, поселках Эгвекиноте, Провидения и Анадыре. В последнем эвакуация была организована в том числе из детских садов и колледжа, передает ТАСС.

Фото: Дмитрий Резнов (архив)

Недавно массовая эвакуация детей и персонала детских садов произошла в Красноярске. Незадолго до этого в городе поступали сообщения о минировании школ. Также подобные инциденты произошли в Саратове и Екатеринбурге.



Диана Жиленкова