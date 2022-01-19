В Красноярске из-за сообщений об угрозе взрыва эвакуируют все детские сады
В Красноярске прошла массовая эвакуация детей и персонала детских садов. Причиной стали сообщения об угрозе взрыва.
«Все детские сады эвакуируют», — сообщили в главном управлении образования города.
Источник в правоохранительных органах региона отметил, что авторы сообщений находятся за пределами России, передает ТАСС.
На прошлой неделе в Красноярске из-за сообщений с угрозами эвакуировали учащихся и персонал более чем в 100 школах. Также подобные инциденты произошли недавно в Саратове и Екатеринбурге. Проведенные проверки подтвердили, что сообщения были ложными.
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