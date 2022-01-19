Новости происшествий

08:25 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Красноярске из-за сообщений об угрозе взрыва эвакуируют все детские сады

08:19, 19.01.2022
В Красноярске из-за сообщений об угрозе взрыва эвакуируют все детские сады
Фото: Максим Платонов (архив)

В Красноярске прошла массовая эвакуация детей и персонала детских садов. Причиной стали сообщения об угрозе взрыва.

«Все детские сады эвакуируют», — сообщили в главном управлении образования города.

Фото: Дмитрий Резнов (архив)

Источник в правоохранительных органах региона отметил, что авторы сообщений находятся за пределами России, передает ТАСС.

На прошлой неделе в Красноярске из-за сообщений с угрозами эвакуировали учащихся и персонал более чем в 100 школах. Также подобные инциденты произошли недавно в Саратове и Екатеринбурге. Проведенные проверки подтвердили, что сообщения были ложными.

Диана Жиленкова
Происшествия

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также