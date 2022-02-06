За сутки в России выявили 180 071 заражение COVID-19 — это новый антирекорд

Фото: Максим Платонов

За последние сутки в России выявили 180 071 заражение коронавирусом. Это очередной антирекорд. За все время пандемии инфекцию подхватили 12 810 118 россиян.

В общей сложности выздоровел 10 569 271 человек, в том числе 59 583 — за минувшие сутки. Коронавирус унес жизни еще 661 жителя РФ. За все время от COVID-19 скончались 335 414 человек.

Фото: Максим Платонов

За последние сутки проведены 1,1 млн тестов на коронавирус. За весь период проведено свыше 262,1 млн лабораторных исследований на наличие COVID-19.

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Диана Жиленкова