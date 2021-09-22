В ремонт худших участков дороги на Древний Булгар вложат 900 миллионов

Причина ремонта — трещины и следы ямочного ремонта

В ремонт дороги «Алексеевское — Высокий Колок» — Базяково — Тукай, которая проходит через Алексеевский и Спасский районы Татарстана, вложат еще 900 миллионов рублей из бюджета республики. Как выяснило «Реальное время», ремонт очередных участков трассы, которая соединяет Казань с Самарой и Ульяновском, а также с древним городом Болгаром (Булгаром), должен завершиться до сентября 2022 года.

Так, 709,9 миллиона рублей уйдет на ремонт почти 12-километрового участка дороги с 26,4 км по 38,2 км. Он проходит через село Екатериновка, поселок Ярдам и деревню Тукай в Спасском районе Татарстана. Рабочие должны довести земляное полотно до проектных параметров, устроить новую дорожную одежду, отремонтировать съезды и заменить водоотводные сооружения. На участке появятся дорожные знаки и автобусная остановка. А расчетная скорость составит 80 км/час.

Ремонт еще одного участка — длиной 3 220 метров, с 6,7 км до 10 км, обойдется бюджету Татарстана в 181,9 миллиона рублей. Он проходит вдоль реки Курналки и заканчивается после перекрестка, который ведет в села Лебедино и Новоспасск. Расчетная скорость на этом двухполосном участке, в отличие от предыдущего, составит 100 км/час.

Проблемы обоих участков, из-за которых был затеян ремонт: продольные и поперечные трещины дороги, разрушение кромки асфальтобетонного покрытия, следы ямочного ремонта, колейность. Решить их должны ровно через год. Участок дороги вдоль поселков Екатериновка, Ярдам и Тукай на сегодняшний день, пожалуй, худший по качеству дорожного полотна на пути из Казани в Древний Булгар. Хотя именно здесь проезжают многочисленные паломники, туристы, в том числе автобусным транспортом.

Дорогу ремонтируют кусочками уже несколько лет

Небольшие участки дороги Алексеевское — Высокий Колок, которая является кратчайшим выходом из Казани в Булгар и на Самару, начали ремонтировать еще несколько лет назад. В 2019 году уже был отремонтирован мост через реку Актай у населенного пункта Ялкино, который расположен на 26-м км дороги. Мост 1969 года постройки до реконструкции находился в аварийном состоянии. Так, во втором пролете железобетонного моста четыре балки из пяти имели вертикальные сквозные трещины в ребрах на всю высоту с раскрытием до 3—5 см, а где-то была оголена арматура. В том же году отремонтировали участок от 68,4 км до 69,8 км протяженностью 1,4 километра.

О ремонте еще трех участков общей протяженностью 6,8 км на участках от 21,53 км до 24,47 км, от 26,148 км до 28 км и от 80,576 до 82,676 стало известно в марте 2020 года. В июне 2021 года стало известно о готовности участка дороги в Алькеевском районе — на отрезке от 34 до 36 км.

По последним данным Минтранса Татарстана, сейчас ведется ремонт автодороги Алексеевское — Высокий Колок, а также двух участков дороги «Алексеевское — Высокий Колок» — Базяково — Тукай. Фото mindortrans.tatarstan.ru

По последним данным Минтранса Татарстана, сейчас ведется ремонт автодороги Алексеевское — Высокий Колок на участке с 16,9 км по 18,3 км в Алексеевском районе, а также двух участков дороги «Алексеевское — Высокий Колок» — Базяково — Тукай: с 3,6 км по 8,4 км в Алексеевском районе и с 23,9 км по 26,4 км в Спасском районе. Все работы почти завершены, сдать участки в эксплуатацию планируется до 30 ноября 2021 года.

10 млрд на дороги в этом году

В 2021 году на реализацию национального проекта «Безопасные качественные дороги» Татарстан получил 9,1 млрд рублей для ремонта 30 объектов. Ремонт выполнен на 70%. Недавно республике выделили 1 млрд рублей на дороги. Средства направлены на ремонт 66,7 км автомобильных дорог в 16 муниципальных образованиях, в том числе в Алексеевском, Актанышском, Кукморском, Спасском, Черемшанском районах.

Вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании у президента России Владимира Путина говорил, что годовой план по приведению дорог в нормативное состояние, который в 2021 году должен составить 73%, будет перевыполнен. По количеству региональных дорог в нормативе идет серьезное перевыполнение: «Плановое значение было 45,8%, сейчас таких дорог уже отремонтировано 47%».

Марат Хуснуллин говорил, что годовой план по приведению дорог в нормативное состояние, который в 2021 году должен составить 73%, будет перевыполнен. Фото: Максим Платонов

Однако Татарстана в числе регионов-лидеров по ремонту дорог нет. Туда попали Белгородская область, Ингушетия, Курская область, Крым, Кабардино-Балкарская Республика, Ненецкий автономный округ, Краснодарский край, Самарская область, Свердловская область, Новосибирская область.

Дарья Пинегина