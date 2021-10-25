В Татарстане отремонтировали самый изношенный участок дороги на Болгар

В Татарстане отремонтировали дорогу вдоль поселков Екатериновка, Ярдам и Тукай — она находилась в сильно изношенном состоянии. Об этом «Реальному времени» сообщили читатели.

Дорогу на указанном выше участке можно было назвать худшей по качеству дорожного полотна на пути из Казани в Древний Булгар. При этом по ней часто проезжают многочисленные паломники и туристы.

Ремонт участка дороги вдоль реки Курналки, заканчивающийся после перекрестка, который ведет в села Лебедино и Новоспасск, пока продолжается.



«Реальное время» писало, что на ремонт дороги, проходящей через село Екатериновка, поселок Ярдам и деревню Тукай в Спасском районе Татарстана, выделили 709,9 миллиона рублей уйдет. Речь шла о 12-километровом участке с 26,4 км по 38,2 км.

От рабочих требовалось довести земляное полотно до проектных параметров, устроить новую дорожную одежду, отремонтировать съезды и заменить водоотводные сооружения. На участке планировалось установить дорожные знаки и автобусную остановку. Подробнее — в материале интернет-газеты.



Татьяна Демина