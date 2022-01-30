Джордже Деспотович покинул казанский «Рубин»

Фото: пресс-служба ФК «Рубин»

29-летний сербский нападающий Джордже Деспотович и казанский ФК «Рубин» расторгли контракт. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Отмечается. что это произошло по обоюдному согласию сторон. Деспотович перешел в «Рубин» в июле 2020 года, сыграл за него 36 матчей и забил 15 голов.

Ранее представитель форварда Юрий Горбенко сообщал, что Деспотович не планирует уход из клуба. 3 февраля он должен был отправиться в Турцию и работать с дублирующим составом «Рубина». До этого сообщалось, что нападающего отстранили от работы с «Рубином» на сборах команды в Турции и перевели в дубль. После такой информации Деспотовичем заинтересовались «Ахмат», «Сочи» и «Химки».

Дарья Акимова