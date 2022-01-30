Деспотович не планирует уходить из казанского «Рубина»

Фото: пресс-служба ФК «Рубин»

Сербский нападающий казанского «Рубина» Джордже Деспотович не планирует уход из клуба, сообщил представитель форварда Юрий Горбенко.



«Официальная позиция Джордже такова: он собирается отработать свой контракт до конца и никуда не планирует уходить. Да и сам уход из клуба невозможен без разрыва контракта. 3 февраля он отправится в Турцию и будет работать с дублирующим составом «Рубина», — приводит слова Горбенко «Sport24».

Нападающего ранее отстранили от работы с «Рубином» на сборах команды в Турции и перевели в дубль. После сообщений о переводе сербским нападающим «Рубина» заинтересовались «Ахмат», «Сочи» и «Химки». По сообщениям некоторых источников, у игрока был конфликт с главным тренером казанцев Леонидом Слуцким.

Маргарита Головатенко