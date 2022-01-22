Нападающий «Рубина» Деспотович интересен «Химкам», «Ахмату» и «Сочи»

Фото: пресс-служба ФК «Рубин»

Сербским нападающим «Рубина» Джордже Деспотовичем интересуются «Ахмат», «Сочи» и «Химки». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». Накануне стало известно, что «Рубин» спустил форварда в дублирующий состав и больше не рассчитывает на него как на игрока основной команды.

«Рубин» разрешил Деспотовичу искать новую команду, а по сообщениям некоторых источников, у игрока был конфликт с главным тренером казанцев Леонидом Слуцким.

Так, например, была информация, что одной из причин перевода Деспотовича в дубль стал его отказ подписывать контракт с агентом Слуцкого Кристианом Эмиле для поиска нового клуба.

В нынешнем сезоне Джордже провел только 9 матчей в Премьер-лиге, забив 1 гол и отметившись одной результативной передачей.

