Росфинмониторинг и РФПИ поддержали позицию Минфина в отношении криптовалют
Росфинмониторинг и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) поддержали позицию Минфина РФ в отношении криптовалют. Об этом сообщает ТАСС.
Как отметили в министерстве, предложение ведомства о регулировании рынка криптовалют концептуально соответствует стандартам группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег и поддерживается Росфинмониторингом.
Гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев также объявил, что фонд поддерживает предложения Министерства финансов России по регулированию рынка криптовалют.
На прошлой неделе Банк России предложил полностью запретить оборот криптовалют и их майнинг на территории страны. В ЦБ посчитали, что их использование для оплаты товаров и услуг создает риск утраты суверенитета рубля. Минфин России разработал концепцию регулирования рынка криптовалют. Директор департамента финансовой политики ведомства Иван Чебесков заявил, что нужно не запрещать использование криптовалют, а регулировать эту сферу. Затем президент России Владимир Путин попросил правительство и ЦБ прийти к единому мнению по вопросу. А накануне глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин предложил создать в Казани подконтрольную государству тестовую зону по использованию криптовалюты.
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