В ЦБ считают запрет на использование инфраструктуры России для криптовалюты оптимальным решением

Банк России ознакомился с концепцией Минфина по регулированию криптовалют. Регулятор не согласен с позицией ведомства по ряду пунктов.

Банк России считает, что, допустив к совершению сделок с криптовалютами только квалифицированных инвесторов, риски не получится ограничить. В ЦБ считают введение запрета на использование инфраструктуры РФ для операций с криптовалютами оптимальным, передает ТАСС.

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Вчера президент России Владимир Путин услышал о дискуссиях по вопросу регулирования криптовалют. Он попросил Центробанк и правительство прийти к единому мнению и сообщить о результатах.

Ранее Банк России предложил полностью запретить оборот криптовалют и их майнинг на территории страны. В ЦБ считают, что использование криптовалют для оплаты товаров и услуг создает риск утраты суверенитета рубля. Министерство финансов России разработало концепцию регулирования рынка криптовалют.

Татьяна Леухина