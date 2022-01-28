Эксперт Руженцова: в России за две недели заболеваемость COVID-19 среди детей увеличилась в 14 раз

Фото: Максим Платонов

За последние две недели в России количество заболевших коронавирусом детей увеличилось в 14 раз. Об этом сообщила замдиректора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова в эфире телеканала «Россия-24».

По ее словам, заболеваемость COVID-19 среди детей резко увеличилась как в РФ, так и за рубежом. Растет количество не только заражений, но и госпитализаций. Руженцова добавила, что волна коронавируса, вызванная штаммом «омикрон», будет менее продолжительной по сравнению с предыдущими, передает ТАСС.

Фото: Максим Платонов

Вчера педиатр и детский пульмонолог Ильнур Закиров рассказал, что коронавирус тяжелее переносят дети с ожирением и хроническими заболеваниями. Эта категория детского населения входит в группу риска. Однако в целом дети переносят инфекцию легче, чем взрослые.

Также в Татарстане стартовала вакцинация детей от COVID-19. Пройти процедуру можно с разрешения родителей. Первая партия вакцины «Спутник М» для подростков 12—17 лет поступила в республику на прошлой неделе.

Диана Жиленкова