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Педиатр Закиров: в группу риска по COVID-19 входят дети с ожирением и хроническими заболеваниями

12:39, 27.01.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Педиатр Закиров: в группу риска по COVID-19 входят дети с ожирением и хроническими заболеваниями
Фото: Максим Платонов

Дети с ожирением и хроническими заболеваниями тяжело переносят COVID-19. Об этом рассказал педиатр, детский пульмонолог Ильнур Закиров.

По его словам, эта категория детского населения входит в группу риска. Закиров отметил, что таких детей почти не отправляют на ИВЛ. Чаще всего — это кислородная поддержка. При этом врач сообщил, что в целом у детей коронавирус протекает намного легче, чем у взрослых.

Фото: realnoevremya.ru

Сегодня стало известно, что в Татарстане стартовала вакцинация детей от COVID-19. Прививку сделали уже 37 человек. Препараты доставлены в поликлиники. Процедуру можно пройти с разрешения родителей.

Диана Жиленкова
ОбществоМедицина Татарстан

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