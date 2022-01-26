В Минздраве Татарстана назвали основные причины смертности в РТ в 2020 году

Министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков на итоговой коллегии ведомства сегодня назвал, какие причины смерти жителей РТ стали основными в 2020 году.

По его словам, первое место занимают болезни системы кровообращения, этот показатель равен 36,5%. На втором месте находится смертность от коронавируса с 18,1%, на третьем — от новообразований с 11,3%.

Кроме того, за 2021 год общая смертность населения выросла на 11,5% в сравнении с 2020 годом. Этот показатель равен 15,5 случая на тысячу человек населения.

Фото: realnoevremya.ru

В середине января глава Минздрава республики сообщил, что за два года уровень смертности в Татарстане вырос почти на 43%. Он составляет 15,7 случая на тысячу человек. Кроме того, уровень смертности в РТ за 11 месяцев 2021 года на 15,4% выше, чем за аналогичный период 2020 года.

Дарья Акимова