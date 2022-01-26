В Татарстане на капремонт пяти больниц потратят более 900 млн рублей

Треть миллиарда челнинской инфекционке

Ремонт сразу нескольких больниц запланирован в Татарстане на этот год — как выяснило «Реальное время», в сумме на это уйдет более 913 миллионов рублей из бюджета республики. Больше всего, а именно 528,1 миллиона рублей, направят на ремонт учреждений вне Казани.

В первую очередь речь идет о Набережно-Челнинской инфекционной больнице, работающей в статусе госпиталя для коронавирусных больных. Ее строительство в проектном объеме было завершено в 1985 году, а пять корпусов на 300 коек вводились в эксплуатацию постепенно с 1984 по 1986 годы. По данным учреждения, оно ежегодно принимает несколько десятков тысяч человек из 17 районов Татарстана.

О ремонте столь важной для Закамья больницы заговорили еще в 2017 году. Работы стартовали в 2018 году, работы разделили на несколько этапов — например, уже обновили и оснастили оборудованием блоки В1 и В2. На это выделяли 773,2 млн рублей. Однако в декабре 2020-го ремонт блока Б приостановили на полтора месяца. Такое решение было принято по просьбе управления здравоохранения в связи с тем, что закрытие на реконструкцию приведет к потере койко-мест в медучреждении.

В ноябре 2021-го больницу посетил Наиль Магдеев. Фото: Виталий Зудин/«Вести КАМАЗа»

Сейчас же на продолжение ремонта в этом году выделяется еще 337 миллионов рублей — в эту сумму входят замена лифтов, установка сигнализации. Дополнительно купят оборудование, мебель, инвентарь, а также благоустроят территорию больницы.

В ноябре 2021-го больницу посетил Наиль Магдеев. На тот момент строители завершали работы в блоке Б — выполнялось устройство фасада, отделочные работы, устройство внутренних инженерных сетей, монтаж системы медицинского кислородоснабжения и вакуума. Процент выполнения очень большой — 85%, планируется, что к концу года объект будет завершен.

— Остается вопрос по оборудованию для лабораторий, это требует дополнительных финансовых ресурсов, безусловно, мы будем просить президента Республики Татарстан Рустама Минниханова, министра здравоохранения Марата Садыкова поддержать в этом вопросе, чтобы новый отремонтированных блок был доукомплектован современным лабораторным оборудованием», — говорил Магдеев.

Полностью больницу хотят отремонтировать к 2024 году, выделят в сумме на это 1,5 миллиарда рублей.

В 6-этажном корпусе площадью 12 тыс. кв.м предстоит отремонтировать оперблок, реанимационное, два хирургических, педиатрическое, пульмонологическое, физиотерапевтическое отделения. Фото нкдгб.рф

Еще 190 миллионов уйдут на ремонт Детской городской больницы в Нижнекамске

Еще 190,6 миллиона рублей пойдет на продолжение ремонта главного корпуса Детской городской больницы с перинатальным центром (ДГБ с ПЦ) в Нижнекамске. К общестроительным работам прибавляются ремонт лифтов, внутреннего водоснабжения и водоотведения, отопления, устанвоку системы экстренного вызова медицинского персонала, системы контроля и управления доступом и т.д. В стоимость тоже заложено приобретение оборудования, мебели и благоустройство территории.

Здание, построенное более 35 лет назад, ни разу не ремонтировали. В 2020-м учреждение попало в президентскую программу по ремонту стационаров и получило около полумиллиарда рублей. Работы стартовали в 2021-м. В шестиэтажном корпусе общей площадью 12 тыс. кв.м, предстоит отремонтировать операционный блок, реанимационное, два хирургических, педиатрическое, пульмонологическое, физиотерапевтическое отделения, а также приёмный покой и травматологический пункт. Также в планах ремонт фасадной части здания и благоустройство территории вокруг корпуса.

Уже осенью 2021-го завершены работы в хирургическом блоке — произведена перепланировка, палаты и кабинеты отделения оборудованы с максимальным комфортом для пациентов. Завершен капитальный ремонт и в операционном блоке.

В настоящее время к госпиталю закреплены все ветераны и приравненные к ним другие категории 23 районов и Казани. Фото evening-kazan.ru

Столько же — на обновление казанского Госпиталя для ветеранов войн



Почти столько же, 190,2 миллиона, выделили на капремонт здания лечебного корпуса №2 Госпиталя для ветеранов войн в Казани. Учреждение было организовано в 1999 году, в год празднования 55-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на базе горбольницы №13. В настоящее время к госпиталю закреплены все ветераны и приравненные к ним другие категории 23 районов и Казани. После начала пандемии коронавируса больница принимала и ковидных пациентов.

Госпиталь ремонтировали и раньше — например, в 2008 году за 20 миллионов рублей отремонтированы неврологические, терапевтические отделения, отделение плановой хирургии. В 2009-м реконструкция продолжилась, за 22 миллиона полностью отремонтирован 2-й этаж лечебного корпуса №1, еще 8 миллионов ушло на оборудование.

В этот раз указанные деньги пойдут на архитектурно-строительные решения, автоматизацию водоснабжения, канализации и противодымной вентиляции, устройство связи для маломобильных групп населения, электромонтажные работы, мероприятия по обеспечению доступа инвалидов и т.д.

Чуть больше, чем 100 миллионов, потратят на ремонт казанской горбольницы №16. Фото yandex.com/maps

В составе казанской горбольницы №16 ремонтировали только поликлинику

Чуть больше, чем 100 миллионов, потратят на ремонт казанской горбольницы №16. Она имеет 9 профильных отделений, обслуживающих жителей не только Кировского и Московского районов, но и население всего города. В состав учреждения входит поликлиника, женская консультация, родильный дом и стационар.

Ремонт там уже был, но частичный — в конце декабря 2015 года он завершился в поликлинике. В учреждении, обсуживающем пару десятков тысяч населения, полностью обновлены коммуникации, кровля и система пожарной безопасности, произведен ремонт и отделка всех внутренних помещений.

«Позор для Казани — больница такого уровня»

Еще одна больница, на ремонт которой выделили деньги — 2-ая городская в Казани, работающая в статусе ковид-госпиталя. Сумма тут скромнее, чем предыдущие — 94,9 миллиона рублей. Больница функционирует с 1986 года.

Сведений о проводимом здесь ранее капремонте найти не удалось. А вот плохих отзывов о состоянии здания — полно.

— Разруха здания эпохи 00-х совок полный! Все пошарпанное и убитое напрочь, туалеты убогие, вода питьевая, как её преподносят, просто шлак, персонал её кипятит, конечно, но рыжий цвет, доверия не вызывает. Позор для Казани — больница такого уровня, — негодует один из пациентов (орфография и пунктуация автора сохранены).

На выделенные деньги собираются отремонтировать двери, окна, фасад, кровлю, а еще провести демонтажные, отделочные и общестроительные работы.

Дарья Пинегина