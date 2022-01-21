В Татарстане 22 января ожидается метель и снежные заносы

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане в субботу, 22 января, ожидается ухудшение погоды — метель, сильный ветер и снежные заносы. Об этом жителей республики предупреждают в Гидрометцентре РТ.

По прогнозу синоптиков, сильный юго-восточный ветер достигнет порывов до 16 м/с. Также ожидается метель с ухудшением видимости до 1-2 км и образование снежных заносов.

Сегодня в республике прогнозировалась облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков. Максимальная температура воздуха днем составит -5... -10 градусов.

Фото: Максим Платонов

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в республике в ближайшие выходные продолжит идти снег. Днем ожидается до -10 градусов, а в начале следующей недели похолодает до -13 градусов.



Дарья Акимова