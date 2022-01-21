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Сегодня в Татарстане прогнозируется до -10 градусов

05:27, 21.01.2022
Сегодня в Татарстане прогнозируется до -10 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В пятницу, 21 января, в Татарстане прогнозируется облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков. Утром местами туман.

Ветер южный, юго-восточный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Максимальная температура воздуха днем составит -5... -10 градусов. В Казани ожидается от -6 до -8 градусов. В Набережных Челнах синоптики прогнозируют от -6 до -9 градусов. На дорогах гололедица.

Общество Татарстан

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