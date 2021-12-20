Жители России инвестировали в крипторынок 5 трлн рублей

Россияне инвестировали в крипторынок 5 трлн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

По словам Аксакова, в законодательстве, которое смогло бы регулировать рынок криптовалют, нужно все четко прописать и поставить точку.



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Недавно генпрокуратура России предложила ввести в законодательство понятие «криптовалюта». Понятие предлагалось ввести для единого и устойчивого правоприменения.

Кроме того, Банк России обсуждал с представителями рынка и экспертами возможный запрет криптовалют. В случае его принятия на законодательном уровне он будет применяться только к новым покупкам и не затронет уже проведенные операции.



Дарья Акимова