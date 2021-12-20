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Жители России инвестировали в крипторынок 5 трлн рублей

12:04, 20.12.2021 2
Жители России инвестировали в крипторынок 5 трлн рублей
Фото: pixabay.com

Россияне инвестировали в крипторынок 5 трлн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

По словам Аксакова, в законодательстве, которое смогло бы регулировать рынок криптовалют, нужно все четко прописать и поставить точку.

Фото: pixabay.com

Недавно генпрокуратура России предложила ввести в законодательство понятие «криптовалюта». Понятие предлагалось ввести для единого и устойчивого правоприменения.

Кроме того, Банк России обсуждал с представителями рынка и экспертами возможный запрет криптовалют. В случае его принятия на законодательном уровне он будет применяться только к новым покупкам и не затронет уже проведенные операции.

Дарья Акимова
ЭкономикаИнвестиции

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