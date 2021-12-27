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РБК: ЦБ будет контролировать все денежные переводы между гражданами

07:29, 27.12.2021
РБК: ЦБ будет контролировать все денежные переводы между гражданами
Фото: wikipedia.org / NVO

Банк России начнет запрашивать данные по всем денежным переводам между физическими лицами, сообщает РБК со ссылкой на источники.

Кредитным организациям уже разослали новую форму отчетности о денежных переводах. ЦБ будет запрашивать все данные о транзакциях — сюда входят персональные данные отправителей и получателей средств.

Новую форму отчетности разработали после публикации методических рекомендаций 16-МР. В них определены признаки карт и электронных кошельков для приема платежей в адрес нелегальных онлайн-казино, организаторов финансовых пирамид, форекс-дилеров и криптовалютных обменников. Банкам рекомендовали отслеживать такие карты и блокировать операции по ним. Так, новая форма отчетности необходима ЦБ для проверки выполнения банками рекомендаций 16-МР.

Фото: pixabay.com

Банк России намерен увеличить максимальную сумму платежей за границу, не требующую сопроводительных документов, до 600 тысяч рубелей.

Маргарита Головатенко
ЭкономикаБанкиФинансы

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