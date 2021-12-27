РБК: ЦБ будет контролировать все денежные переводы между гражданами

Банк России начнет запрашивать данные по всем денежным переводам между физическими лицами, сообщает РБК со ссылкой на источники.



Кредитным организациям уже разослали новую форму отчетности о денежных переводах. ЦБ будет запрашивать все данные о транзакциях — сюда входят персональные данные отправителей и получателей средств.

Новую форму отчетности разработали после публикации методических рекомендаций 16-МР. В них определены признаки карт и электронных кошельков для приема платежей в адрес нелегальных онлайн-казино, организаторов финансовых пирамид, форекс-дилеров и криптовалютных обменников. Банкам рекомендовали отслеживать такие карты и блокировать операции по ним. Так, новая форма отчетности необходима ЦБ для проверки выполнения банками рекомендаций 16-МР.

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Банк России намерен увеличить максимальную сумму платежей за границу, не требующую сопроводительных документов, до 600 тысяч рубелей.

Маргарита Головатенко