Bloomberg: ФСБ убедила ЦБ выступить против криптовалют из-за переводов оппозиции

Федеральная служба безопасности (ФСБ) убедила главу ЦБ РФ Эльвиру Набиуллину поддержать полный запрет на операции с криптовалютами в России, чтобы оппозиция и СМИ-иноагенты не могли получить доступ к финансированию, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Bloomberg.



Трудноотслеживаемые платежи в криптовалютах используются россиянами для пожертвований в пользу «нежелательных организаций» все чаще. Финансирование оппозиции — лишь незначительная часть всех подобных операций, однако вызывает у ФСБ обеспокоенность, сообщили два независимых источника издания.

В декабре 2021 года Набиуллина заявляла, что ЦБ не поддерживает операции с криптовалютой в финансовой инфраструктуре РФ. В связи с их большой волатильностью и частым их использованием «для нелегальных операций криминального характера»: «Мы не можем приветствовать инвестиции в такого рода активы. И мы выступаем за то, чтобы российская финансовая инфраструктура не использовалась для сделок с криптовалютой, это реализовать вполне можно».

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В декабре СМИ сообщили, что Банк России хочет запретить инвестиции в криптовалюты в стране. Тогда же стало известно, что ЦБ начнет запрашивать данные по всем денежным переводам между физическими лицами. Новую форму отчетности разработали после публикации методических рекомендаций 16-МР.

Известно, что россияне инвестировали в крипторынок 5 трлн рублей.

Маргарита Головатенко