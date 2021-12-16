СМИ: Банк России хочет запретить инвестиции в криптовалюту

Банк России хочет запретить инвестиции в криптовалюты в стране из-за рисков для финансовой стабильности. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на источник, близкий к регулятору.

Центробанк обсуждает с представителями рынка и экспертами возможный запрет криптовалют. В случае его принятия на законодательном уровне он будет применяться лишь к новым покупкам криптоактивов и не затронет уже проведенные операции. Однако по данным другого источника агентства, регулятор хочет «полностью отказаться» от всех криптовалют.

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В самом регуляторе не стали комментировать информацию, но сообщили о подготовке отчета, который озвучит позицию ЦБ по этому вопросу.

На прошлой неделе стало известно, что на повестке ЦБ находится вопрос о введении ответственности за платежи биткоинами. Ранее и Генпрокуратура России предложила ввести в законодательство понятие «криптовалюта» — для «единого и устойчивого правоприменения».

Татьяна Леухина