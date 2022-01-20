В Казани на ул. Николая Ершова насмерть сбили женщину

Фото: ГИБДД Казани

В Казани на ул. Николая Ершова произошло смертельное ДТП. В 6 утра автомобиль Mitsubishi сбил 56-летнюю женщину.



От полученных травм пострадавшая скончалась на месте, сообщили в отделе ГИБДД УМВД России по Казани. За рулем Mitsubishi находилась 35-летняя женщина.

За последние сутки в столице Татарстана произошло 248 ДТП. Задержаны 12 нетрезвых водителей и пять человек без водительских прав.

Вчера в Новошешминском районе РТ произошло массовое ДТП, в результате которого погиб один человек. По предварительным данным, рейсовый автобус Hyundai столкнулся с грузовиком КАМАЗ с прицепом. После этого в них врезались еще две легковушки. Возбуждено уголовное дело.

Диана Жиленкова