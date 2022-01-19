В Татарстане возбудили уголовное дело по факту ДТП с участием автобуса и КАМАЗа
В Татарстане следственные органы СК РФ по РТ возбудили уголовное дело после массового ДТП в Новошешминском районе по статье «Нарушение правил дорожного движения» (264 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
ДТП произошло вечером 19 января. В результате аварии с участием автобуса, большегруза и нескольких легковушек погиб один человек, еще четверо получили травмы.
Сейчас следователи проводят осмотр места происшествия. Расследование уголовного дела продолжается.
Прокуратура организовала проверку соблюдения требований безопасности дорожного движения после аварии. В ДТП погиб водитель автобуса — он скончался от полученных травм в Новошешминской ЦРБ. Остальные пострадавшие — четыре человека — доставлены в больницу Чистополя. Еще одна девушка самостоятельно обратилась в Черемшанскую ЦРБ.
В надзорном ведомстве рассказали, что автобус выполнял рейс «Казань — Черемшан». В момент аварии в нем находились восемь человек.
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