В Татарстане возбудили уголовное дело по факту ДТП с участием автобуса и КАМАЗа

В Татарстане следственные органы СК РФ по РТ возбудили уголовное дело после массового ДТП в Новошешминском районе по статье «Нарушение правил дорожного движения» (264 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

ДТП произошло вечером 19 января. В результате аварии с участием автобуса, большегруза и нескольких легковушек погиб один человек, еще четверо получили травмы.

Фото: прокуратура РТ

Сейчас следователи проводят осмотр места происшествия. Расследование уголовного дела продолжается.



Прокуратура организовала проверку соблюдения требований безопасности дорожного движения после аварии. В ДТП погиб водитель автобуса — он скончался от полученных травм в Новошешминской ЦРБ. Остальные пострадавшие — четыре человека — доставлены в больницу Чистополя. Еще одна девушка самостоятельно обратилась в Черемшанскую ЦРБ.



В надзорном ведомстве рассказали, что автобус выполнял рейс «Казань — Черемшан». В момент аварии в нем находились восемь человек.

Татьяна Леухина