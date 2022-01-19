В Новошешминском районе один человек погиб в массовом ДТП с участием автобуса и большегруза

Фото: прокуратура РТ

В Новошешминском районе РТ сегодня вечером произошло массовое ДТП. В результате погиб один человек, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



По предварительным данным, рейсовый автобус Hyundai столкнулся с грузовиком КАМАЗ с прицепом. После этого в них врезались еще две легковушки. В аварии погиб водитель автобуса. Он скончался от полученных травм в Новошешминской ЦРБ. Остальные пострадавшие — четыре человека — доставлены в больницу Чистополя. Еще одна девушка самостоятельно обратилась в Черемшанскую ЦРБ, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Минздрава РТ.

Погибший водитель — житель села Черемшан 1960 года рождения. Автобус принадлежит ОАО «Черемшанское АТП». В момент аварии в нем находились 8 человек.

Фото: прокуратура РТ

На место происшествия выезжали прокурор района Станислав Козлов и его заместитель Ленар Мисбахов. Надзорное ведомство организовало проверку соблюдения требований безопасности дорожного движения. Обстоятельства случившегося выясняются.

Вчера прокуратура Мамадышского района РТ начала проверку соблюдения требований безопасности дорожного движения по факту смертельной аварии на трассе М-7. В ДТП погибли два человека.



Татьяна Леухина