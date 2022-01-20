За сутки в Казани произошло 248 ДТП

Фото: Максим Платонов

За последние сутки в столице Татарстана произошло 248 ДТП. В двух происшествиях есть пострадавшие. Так, случились наезд на пешехода и падение пассажира. Об этом сообщает телеграм-канал ГИБДД Казани.

Кроме того, в среду в городе задержали 12 водителей, управлявших транспортным средством в нетрезвом виде. Также у пяти человек не оказалось водительских прав. По подозрению в совершении преступлений в отдел полиции доставили пять горожан.

Фото: Ринат Назметдинов

Накануне в Новошешминском районе РТ произошло массовое ДТП, в результате которого погиб один человек. По предварительным данным, рейсовый автобус Hyundai столкнулся с грузовиком КАМАЗ с прицепом. После этого в них врезались еще две легковушки. Водитель автобуса скончался. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения».

Сегодня в республике на дорогах ожидается гололедица. В отдельных районах синоптики прогнозируют туман.

Диана Жиленкова