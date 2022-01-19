Мосгорсуд оставил основателя Finiko Кирилла Доронина в СИЗО

Московский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу основателя криптопирамиды Finiko Кирилла Доронина и оставил его в СИЗО. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе суда.

Также суд не стал изменять меру пресечения вице-президенту Finiko Ильгизу Шакирову.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Доронина отправили под стражу еще 30 июля 2021 года. Такое решение вынес Вахитовский суд Казани. Арест неоднократно продлевали. В конце ноября 2021-го Тверской районный суд Москвы продлил арест Доронину и его соратнику Шакирову.

Сам Доронин рассказывал, что не обманывал вкладчиков. По его словам, платформа, на которой работала Finiko, не могла принимать деньги, она работала только на криптовалюте.



Также в начале ноября Тверской райсуд Москвы оставил под стражей еще двух фигуранток дела — «вице-президента» криптовалютного проекта Дину Ахметзянову (Габдуллину) и «звезду 10-го уровня» Лилию Нуриеву.



Ппо версии следствия, с 1 декабря 2018 года по 28 июля 2021 года (день возбуждения дела о мошенничестве — ред.) Кирилл Доронин, Зыгмунт Зыгмунтовичь, Марат и Эдвард Сабировы, а также Ильгиз Шакиров, Дина Ахметзянова (ранее — Габдуллина) и Лилия Нуриева, «действуя организованной группой с неустановленными лицами и представляясь от имени Finiko, путем обмана и злоупотребления доверием неопределенного круга лиц» распространили «ложную информацию через неустановленных партнеров проекта Finiko о высокодоходной финансовой деятельности», привлекли денежные средства граждан и похитили их, «причинив не менее 80 лицам ущерб на общую сумму не менее 250 млн рублей». Подробнее — в сюжете «Реального времени».



Татьяна Леухина