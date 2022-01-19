Кирилл Доронин: «Хищения я не осуществлял и не занимался обманом»

Основатель Finiko Кирилл Доронин рассказал, что не обманывал вкладчиков. По его словам, платформа, на которой работала Finiko, не могла принимать деньги, она работала только на криптовалюте, об этом он рассказал в программе «Честный детектив».



Как заявил предприниматель, на платформу нельзя было зайти, не имея на криптокошельке биткоинов, поэтому в рублях никаких расчетов не проходило: «Лично мне никаких денег люди не приносили. Хищения я не осуществлял и не занимался обманом».

Доронин сообщил, что удивлен своему задержанию. Как и прежде, он настаивает: Finiko — не финансовая пирамида и ею никогда не была. По его словам, трехлетняя работа платформы — «серьезный показатель стабильности»:

— Я пытался возобновить работу по возврату криптовалюты, даже наладил процесс выплат, то есть в день Finiko выплачивало инвесторам до 40 тысяч долларов. Выплаты происходили в биткоинах. Конечно же, я бы продолжил работу по выплатам инвесторам и нарастил бы их, если бы не было принято решение о моем аресте, — сказал он.

В Московский городской суд поступила апелляция от Доронина — он пытается обжаловать свой арест. Ранее Доронина оставили в СИЗО решением столичного районного суда. В ноябре ему продлили арест еще на несколько месяцев.

Всего по делу о мошенничестве в особо крупном размере обвиняются семь человек, из них трое скрылись еще до возбуждения уголовного дела. Все новости по громкому делу — в сюжете «Реального времени».

Маргарита Головатенко