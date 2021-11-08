МВД не спешит с новым обвинением фигурантам дела Finiko

Еще на три месяца в СИЗО оставил двух жительниц Казани из дела транснациональной криптопирамиды Finiko Тверской райсуд Москвы. Ходатайство следователей центрального аппарата МВД России было удовлетворено перед ноябрьскими праздниками, сообщили «Реальному времени» адвокаты обвиняемых.



До 7 февраля 2021 года продлен срок содержания под стражей «вице-президента» криптовалютного проекта Дины Ахметзяновой (Габдуллиной) и «звезды 10-го уровня» Лилии Нуриевой.

Их по-прежнему обвиняют в мошенничестве с ущербом «не менее 250 млн рублей» в сговоре с основателем Finiko Кириллом Дорониным, его помощником Ильгизом Шакировым и тремя беглыми соратниками — Зыгмунтом Зыгмунтовичем, Эдвардом и Маратом Сабировыми. Несмотря на то что еще в сентябре представители МВД РФ называли предварительную цифру ущерба в 1 млрд рублей.

Частично вину при избрании меры пресечения признавала лишь Нуриева. В Москву ее и других арестованных фигурантов дела этапировали в октябре.

Под арест в счет возможного возмещения ущерба попали сочинская резиденция и квартиры Доронина в Краснодаре, а также мотоцикл Harley-Davidson Эдварда Сабирова. Все новости резонансного дела — в сюжете «Реального времени».