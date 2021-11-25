Основателю Finiko Кириллу Доронину и его соратнику Ильгизу Шакирову продлили арест

Фото: «Реальное время»

Тверской районный суд продлил арест основателю криптопирамиды Finiko Кириллу Доронину и его соратнику Ильгизу Шакирову. Об этом говорится на официальном сайте суда.

Ранее сообщалось, что следователи МВД РФ настаивают на продлении их ареста до 7 февраля. Также в начале этого месяца Тверской райсуд Москвы оставил под стражей еще двух фигуранток дела — «вице-президента» криптовалютного проекта Дину Ахметзянову (Габдуллину) и «звезду 10-го уровня» Лилию Нуриеву.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Всего по делу о мошенничестве в особо крупном размере обвиняются семь человек, из них трое скрылись еще до возбуждения уголовного дела. Все новости по делу — в сюжете «Реального времени».



Диана Жиленкова