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Основатель Finiko Доронин попросил Мосгорсуд освободить его из СИЗО

14:28, 19.01.2022 1
Основатель Finiko Доронин попросил Мосгорсуд освободить его из СИЗО
Фото: realnoevremya.ru

В Московский городской суд поступила апелляция от основателя Finiko Кирилла Доронина — он пытается обжаловать свой арест, соответствующая информация есть на сайте суда.

Ранее Доронина оставили в СИЗО решением столичного районного суда. В ноябре ему продлили арест еще на несколько месяцев. Сегодня в главном здании Московского городского суда состоится заседание, на котором основатель Finiko и его адвокат попытаются смягчить меру пресечения.

Ранее сообщалось, что следователи МВД РФ настаивают на продлении ареста Доронину и его соратнику Ильгизу Шакирову до 7 февраля.

В ноябре 2021-го Тверской райсуд Москвы оставил под стражей еще двух фигуранток дела — «вице-президента» криптовалютного проекта Дину Ахметзянову (Габдуллину) и «звезду 10-го уровня» Лилию Нуриеву.

Всего по делу о мошенничестве в особо крупном размере обвиняются семь человек, из них трое скрылись еще до возбуждения уголовного дела. Все новости по громкому делу — в сюжете «Реального времени».

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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