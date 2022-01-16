Японские ученые нашли взаимосвязь между кишечной палочкой и низкой смертностью от COVID-19
Сотрудники Нагойского университета в Японии обнаружили возможную связь между наличием в организме кишечной бактерии рода Collinsella и низкой смертностью при заражении коронавирусом. Об этом сообщает газета «The Japan Times».
Согласно исследованию, бактерия может преобразовывать желчные кислоты в урсодезоксихолевую кислоту, которая предотвращает сцепление коронавируса с рецепторами клеток инфицированного человека.Поэтому большое количество Collinsella в кишечнике должно подавлять активность инфекции, обеспечивать легкие симптомы заболевания и, как следствие, низкую вероятность смертности.
Ранее стало известно, что ученые центра имени Н.Ф. Гамалеи могут создать поливалентную вакцину против коронавируса на основе нескольких штаммов.
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