Японские ученые нашли взаимосвязь между кишечной палочкой и низкой смертностью от COVID-19

Фото: Максим Платонов

Сотрудники Нагойского университета в Японии обнаружили возможную связь между наличием в организме кишечной бактерии рода Collinsella и низкой смертностью при заражении коронавирусом. Об этом сообщает газета «The Japan Times».

Согласно исследованию, бактерия может преобразовывать желчные кислоты в урсодезоксихолевую кислоту, которая предотвращает сцепление коронавируса с рецепторами клеток инфицированного человека.Поэтому большое количество Collinsella в кишечнике должно подавлять активность инфекции, обеспечивать легкие симптомы заболевания и, как следствие, низкую вероятность смертности.

Фото: Ринат Назметдинов

Ранее стало известно, что ученые центра имени Н.Ф. Гамалеи могут создать поливалентную вакцину против коронавируса на основе нескольких штаммов.

Дарья Акимова