Новости общества

16:25 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Японские ученые нашли взаимосвязь между кишечной палочкой и низкой смертностью от COVID-19

15:49, 16.01.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Японские ученые нашли взаимосвязь между кишечной палочкой и низкой смертностью от COVID-19
Фото: Максим Платонов

Сотрудники Нагойского университета в Японии обнаружили возможную связь между наличием в организме кишечной бактерии рода Collinsella и низкой смертностью при заражении коронавирусом. Об этом сообщает газета «The Japan Times».

Согласно исследованию, бактерия может преобразовывать желчные кислоты в урсодезоксихолевую кислоту, которая предотвращает сцепление коронавируса с рецепторами клеток инфицированного человека.Поэтому большое количество Collinsella в кишечнике должно подавлять активность инфекции, обеспечивать легкие симптомы заболевания и, как следствие, низкую вероятность смертности.

Фото: Ринат Назметдинов

Ранее стало известно, что ученые центра имени Н.Ф. Гамалеи могут создать поливалентную вакцину против коронавируса на основе нескольких штаммов.

Дарья Акимова
ОбществоМедицина

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также