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Центр им. Гамалеи может создать вакцину от COVID-19 на основе «дельты» и «омикрона»

13:28, 16.01.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Центр им. Гамалеи может создать вакцину от COVID-19 на основе «дельты» и «омикрона»
Фото: realnoevremya.ru

Ученые центра имени Н.Ф. Гамалеи могут создать поливалентную вакцину против коронавируса на основе нескольких штаммов, сообщил замдиректора центра Денис Логунов.

По его словам, в настоящее время рассматривается вариант создания поливалентной вакцины «Спутник», где будут и «дельта», и «омикрон», или «ухань» и «омикрон».

«Возможно создание такой более сложной вакцины», — приводит его слова ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru
Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан

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