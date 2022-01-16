Центр им. Гамалеи может создать вакцину от COVID-19 на основе «дельты» и «омикрона»

Ученые центра имени Н.Ф. Гамалеи могут создать поливалентную вакцину против коронавируса на основе нескольких штаммов, сообщил замдиректора центра Денис Логунов.



По его словам, в настоящее время рассматривается вариант создания поливалентной вакцины «Спутник», где будут и «дельта», и «омикрон», или «ухань» и «омикрон».

«Возможно создание такой более сложной вакцины», — приводит его слова ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru

Маргарита Головатенко