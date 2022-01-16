Глава «Ростеха» прокомментировал победу команды «КАМАЗ-мастер» на ралли «Дакар-2022»

Гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов прокомментировал победу команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Дмитрия Сотникова в ралли-марафоне «Дакар-2022» в классе грузовиков. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу корпорации.

По словам Чемезова, все пилоты продемонстрировали настоящее мастерство. Глава «Ростеха» поздравил участников команды и добавил, что гонщики «КАМАЗ-мастер» каждый год подтверждают звание лучших из лучших.

Накануне экипаж команды «КАМАЗ-мастер» Дмитрия Сотникова второй раз подряд стал победителем ралли-марафона «Дакар». Экипажи команды заняли по итогам гонки первые четыре места.

Фото: kamazmaster.ru

Президент России Владимир Путин также вчера поздравил экипаж «КАМАЗ-мастер». В телеграмме он обратился к Дмитрию Сотникову, штурману экипажа Руслану Ахмадееву и механику Ильгизу Ахметзянову.



Дарья Акимова