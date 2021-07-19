Уголовное дело в отношении Эрика Гафарова и партнеров приостановили

Уголовное дело по статье «Мошенничество», возбужденное в отношении челнинского бизнесмена Эрика Гафарова, его партнеров и их фонда «Гафаров и партнеры», приостановили «в связи с розыском» самих «партнеров». Об этом было сказано на пресс-конференции о предупреждении преступлений в сфере деятельности финансовых пирамид.

Всего на Гафарова было подано 20 заявлений от потерпевших. Его объявили в международный розыск в январе этого года. Тогда же челнинский бизнесмен пообещал вернуть деньги вкладчикам. В конце июля прошлого года Гафарова и его партнера заочно арестовали в Татарстане.