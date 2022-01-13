Алистаров опубликовал видео, на котором Эрик Гафаров якобы заказывает убийство бизнесмена Миннехузина

Фото: скриншот видео youtube.com

Блогер Андрей Алистаров разместил на своем YouTube-канале видео, в котором есть фрагмент записи с основателем фонда Gafarov and Partners LTD Эриком Гафаровым. В ролике он якобы заказывает убийство предпринимателя из Набережных Челнов Равиля Миннехузина.

За предполагаемое убийство Гафаров внес предоплату в размере 60 тысяч. Оставшуюся сумму в 500 тысяч он пообещал заплатить после того, как его заказ выполнят, следует из диалога, записанного на видео.

Гафаров объяснил причину своего решения тем, что Миннехузин якобы «заказал на него киллера». В завершении диалога мужчины пожали друг другу руки.

Гафарова объявили в международный розыск в январе 2021 года. Тогда же беглый челнинский бизнесмен пообещал вернуть деньги вкладчикам. В конце июля прошлого года Гафарова и его партнера заочно арестовали в Татарстане. Уголовное дело в отношении предпринимателя приостановили «в связи с розыском» самих «партнеров».



В сентябре прошлого года Алистаров провел еще одно расследование в отношении Гафарова. Он выяснил, что тот намеревался создать и запустить новую финансовую пирамиду. Об этом блогер узнал из переписки бизнесмена с его партнером Владимиром Сухоплюевым.



Татьяна Демина