В МВД по Татарстану подтвердили, что Эрик Гафаров находится в международном розыске

Главное следственное управление МВД по Татарстану подтвердило, что основатель фонда Gafarov and Partners LTD Эрик Гафаров находится в международном розыске. Об этом в своем Telegram-канале рассказал разыскиваемый бизнесмен.

В ГСУ МВД РФ по РТ сообщили, что в отношении Гафарова и двух его партнеров (Ахметшина и Сухоплюева) имеются циркуляры (уведомления) Интерпола о их розыске с целью ареста и экстрадиции.

«Сведения о международном розыске фигурантов внесены в базы данных Интерпола, доступ к которым имеют правоохранительные органы государств-членов Интерпола», — говорится в официальном ответе замначальника ГСУ МВД РФ по РТ Тимура Хайруллин.

Напомним, в ноябре Гафаров заявил, что уголовные дела против него сфабрикованы, а на вопрос о том, находится ли он в международном розыске, ответил, что это ложь и назвал правоохранительные органы в Татарстане вместе с судами и представителями СМИ «одним большим ОПГ».



Татьяна Демина