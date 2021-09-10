Блогер Алистаров сообщил, что Эрик Гафаров планировал создать новую финансовую пирамиду

Популярный российский блогер Андрей Алистаров сообщил, что беглый предприниматель из Набережных Челнов основатель фонда Gafarov and Partners LTD Эрик Гафаров намеревался создать и запустить новую финансовую пирамиду. Об этом он из переписки бизнесмена с его партнером Владимиром Сухоплюевым.



Алистаров заявил, что обнаружил скрытый telegram-чат Сухоплюева, где есть сообщения о некой компании «Голденберри-групп», которую планировалось запустить. «Используя всего лишь личный кабинет, здесь каждый может купить золото и тут же продать его по более высокой цене», — гласит баннер организации.

скриншот/youtube.com

Организация должна была действовать по принципам финансовой пирамиды: купи — подожди — приведи, рассказал Алистаров на своем YouTube-канале. В видео он представил голосовые сообщения, в которых Сухоплюев обсуждает создание пирамиды и мошеннические схемы.

В июле в Instagram Гафаров сообщил, что может создать «пирамидосик», то есть финансовую пирамиду. Ее участникам он пообещал 100% прибыли в короткие сроки. «Потерять деньги там сможет только даун!» — написал он и заверил, что его пирамида рухнуть не сможет.

В январе 2021-го Гафаров, подозреваемый в создании финансовой пирамиды, пообещал вернуть деньги вкладчикам. При этом он подчеркнул, что деньги не получат те, кто создает ему проблемы.



Татьяна Демина