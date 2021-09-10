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Блогер Алистаров сообщил, что Эрик Гафаров планировал создать новую финансовую пирамиду

20:54, 10.09.2021
Блогер Алистаров сообщил, что Эрик Гафаров планировал создать новую финансовую пирамиду
Фото: скриншот/youtube.com

Популярный российский блогер Андрей Алистаров сообщил, что беглый предприниматель из Набережных Челнов основатель фонда Gafarov and Partners LTD Эрик Гафаров намеревался создать и запустить новую финансовую пирамиду. Об этом он из переписки бизнесмена с его партнером Владимиром Сухоплюевым.

Алистаров заявил, что обнаружил скрытый telegram-чат Сухоплюева, где есть сообщения о некой компании «Голденберри-групп», которую планировалось запустить. «Используя всего лишь личный кабинет, здесь каждый может купить золото и тут же продать его по более высокой цене», — гласит баннер организации.

скриншот/youtube.com

Организация должна была действовать по принципам финансовой пирамиды: купи — подожди — приведи, рассказал Алистаров на своем YouTube-канале. В видео он представил голосовые сообщения, в которых Сухоплюев обсуждает создание пирамиды и мошеннические схемы.

В июле в Instagram Гафаров сообщил, что может создать «пирамидосик», то есть финансовую пирамиду. Ее участникам он пообещал 100% прибыли в короткие сроки. «Потерять деньги там сможет только даун!» — написал он и заверил, что его пирамида рухнуть не сможет.

В январе 2021-го Гафаров, подозреваемый в создании финансовой пирамиды, пообещал вернуть деньги вкладчикам. При этом он подчеркнул, что деньги не получат те, кто создает ему проблемы.

Татьяна Демина
ПроисшествияЭкономика Татарстан

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