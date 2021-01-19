Эрик Гафаров пообещал вернуть деньги вкладчикам фонда

Предприниматель из Набережных Челнов Эрик Гафаров, которого подозревают в создании финансовой пирамиды, пообещал вернуть деньги вкладчикам. При этом он подчеркнул, что деньги не получат те, кто создает ему проблемы.

Бизнесмен, скрывающийся от следствия за рубежом, сообщил в соцсетях, что готов вернуть деньги фонда, если получит к ним доступ. Сейчас средства контролируются полицией и Следкомом.

«Если заберем их у ментов — вернем людям и сделаем рестарт фонда с учетом ошибок. Если не заберем, то я заработаю и отдам их, хоть и не обязан этого делать», — заявил Гафаров.

Также он прокомментировал заявление блогера Андрея Алистарова, который обвинил бизнесмена в покушении. Гафаров утверждает, что блогер снимает свои разоблачения за 2—3 млн рублей в месяц. Лучшим событием в истории с фондом Gafarov and Partners LTD предприниматель назвал то, что он покинул «гнилой Татарстан».

Напомним, Главное следственное управление МВД по Татарстану подтвердило, что Гафаров и его партнеры по бизнесу находятся в международном розыске.