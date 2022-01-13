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В России не планируют распространять ограничения с QR-кодами на подростков

12:59, 13.01.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России не планируют распространять ограничения с QR-кодами на подростков
Фото: Максим Платонов (архив)

Власти России не рассматривают вопрос распространения QR-кодов при посещении отдельных мест на подростков из-за распространения коронавируса. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Кроме того, представитель Кремля рассказал, что глава государства Владимир Путин не обсуждал вопрос по целевым показателям вакцинации подростков против COVID-19, пишет ТАСС.

Добровольная вакцинация несовершеннолетних может начаться уже на следующей неделе, когда в гражданский оборот поступит вакцина «Спутник М». Она разработана специально для подростков в возрасте от 12 до 17 лет.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, эксперты выяснили, что коронавирус активно распространяется среди детей. Это объяснили низким уровнем их иммунитета к инфекции. На этой неделе в Ростове-на-Дону выявили омикрон-штамм коронавируса у полугодовалого ребенка.

Татьяна Демина
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