Metaratings: «Зенит» не хочет продавать Дзюбу в «Рубин» из-за контрактов футболиста с компаниями

Питерский клуб «Зенит» не хочет продавать Артема Дзюбу казанскому «Рубину», так как у футболиста заключено много контрактов с различными компаниями. По сути, спортсмен — главный актив, пишет Metaratings.ru со ссылкой на источник, близкий к команде из Санкт-Петербурга.

При этом отмечается, что «Рубин» не обращался к «Зениту» по вопросу перехода Дзюбы в казанский клуб. Однако не исключено, что это произойдет.

В конце прошлого месяца сообщалось, что «Рубин» уже провел переговоры о возможном переходе форварда «Зенита» в казанский клуб. Однако в питерской команде эту информацию назвали слухами, а экс-тренер сборной России Анатолий Бышовец расценил разговоры о переходе Дзюбы в «Рубин» как пиар-ход.



При этом СМИ со ссылкой на источники сообщали, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак не хочет, чтобы клуб продлевал контракт с Дзюбой, который истекает летом 2022-го. В нем есть опция автоматического продления договора еще на один сезон, если форвард проведет в этом сезоне на поле более 70% времени, — она пока не выполнена.



Татьяна Демина