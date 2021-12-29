Турцию в этом году посетили почти 5 млн россиян

Фото: Максим Платонов (архив)

Турцию в 2021 году посетили почти 5 миллионов российских туристов. Это почти в два раза больше, чем в прошлом, заявил посол РФ в Турции Алексей Ерхов.

Основная доля турпотока пришлась на курорты турецкого юга.

Фото: pixabay.com

— То есть на две провинции у нас 4,2 миллиона российских туристов. Всего за год из всех стран 9 миллионов туристов, то есть россиян получается 40% из всех иностранцев, - приводит «РИА Новости» его слова.

С июля по сентябрь, в пиковые месяцы, выполнялось до 150 рейсов из 40 регионов России в сутки. В Турцию прибывали 30 тысяч россиян ежедневно.

С 22 июня Россия возобновила авиасообщение с Турцией. После этого российские туристы начали менять путевки на отечественные курорты в пользу Турции. За 4 дня россияне раскупили все дешевые туры. РФ ограничила авиасообщение с республикой в апреле. В страну на период с 15 апреля по 31 мая туры забронировали более 500 тыс. россиян. Общая стоимость забронированных туров на этот период составила €354,6 млн, или 32 млрд рублей.



Татьяна Леухина