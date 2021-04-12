Россияне забронировали в Турцию свыше 500 тыс. туров на 32 млрд рублей на период с 15 апреля до 1 июня

В Турцию на период с 15 апреля по 31 мая туры забронировали более 500 тыс. россиян. Общая стоимость забронированных туров на этот период составила €354,6 млн, или 32 млрд рублей, заявили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Более 40% россиян, забронировавших туры в Турецкую Республику, — семьи с детьми. В ассоциации не стали учитывать бронирования средних и нишевых туроператоров, которые переключились на бронирования дорогих туров в Турцию из-за отсутствия традиционного выбора направлений. Эксперты подсчитали, что объем продаж средних/нишевых операторов составляет +20%.

«С учетом того, что до 90% всех туров на этот период включают перелеты на чартерных рейсах, прекращение чартерного сообщения с Турцией будет практически равносильно полному запрету и аннуляции практически всех заявок», — отметили в АТОР.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что Ростуризму уже поручили подготовить пакет мер по поддержке туристов, пишет ТАСС.

Россия ограничивает регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля до 1 июня. Исключения составят направления, необходимые для участия акционерного общества «Концерн Титан-2» в строительстве атомной электростанции в Турции, вывоза российских граждан, находящихся на отдыхе в республике. На взаимной основе сохраняются два рейса в неделю по направлению Москва — Стамбул, Стамбул — Москва.



Татьяна Леухина