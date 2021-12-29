Главное о коронавирусе на 29 декабря: праздники принесут новую COVID-волну, выплаты медикам в 2022-м

Фото: Максим Платонов

Перевозчикам Челнов компенсируют убытки из-за QR-кодов

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 80 новых случаев COVID-19. Всего на 29 декабря в республике зарегистрировано 42 537 случаев заражения коронавирусом. Выздоровело за весь период 36 175 человек, в том числе 100 за минувшие сутки. Умерли за весь период 1 425 человек, за последние сутки — пять.

В Набережных Челнах перевозчикам выплатят более 13 миллионов рублей, так как в городе снизился пассажиропоток из-за введения QR-кодов на общественном транспорте. Средства на это выделят из бюджета Татарстана.

За прошедшие сутки прививку от COVID-19 сделали 3 053 татарстанца. Всего, по последним данным, в республике вакцинацию прошли 2 285 562 человека, их которых 1 860 112 получили оба компонента вакцины.

Фото: Максим Платонов

В Казани МУП «Ритуал» планирует закупку 30 гробов для умерших от коронавируса. На эти цели направят 518,4 тысячи рублей из средств, приносящих доход от деятельности предприятия. Стоимость одного такого гроба оценивается в 17 280 рублей.

В Татарстане за подтвердились еще пять новых случаев смерти от COVID-19. Вирус стал причиной смерти женщин 1936, 1943, 1950, 1939, 1935 годов рождения. Всего в республике коронавирус унес жизни 1425 человек.

Новые выплаты медикам и рост коллективного иммунитета до 61,1%



За последние сутки в России выявили 21 119 новых случаев коронавируса, выздоровело 42 776 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 10 458 271 человека, а выздоровевших — до 9 380 223 человек.



За сутки болезнь унесла жизни 932 жителей РФ. За весь период в России от коронавируса умерли 307 022 человека.



За последние сутки в России проведено более 541 тысячи тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 1 332 078 человек.

Российское правительство в первом полугодии 2022-го направит более 128 млрд рублей на выплаты медикам, борющимся с коронавирусом. Продолжить их начисление в новом году поручил лично президент России Владимир Путин.

Путин сообщил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» нейтрализует омикрон-штамм. Исследование проводили ученые центра Гамалеи. В целом ее эффективность в борьбе с вирусом оценивается примерно в 90%.

Фото: Максим Платонов

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что в России все еще не разработано идеальное лекарство от COVID-19, которое можно было бы применять для лечения пациентов на различных этапах заболевания. По его мнению, существующие препараты можно использовать на ранних стадиях болезни. В идеальном случае лечение должно начаться в первые три дня заражения.

Минздрав выпустил новую, 14-ю по счету, версию методических рекомендаций по диагностике, лечению и профилактике коронавируса. В ней в разделе «Этиология, патогенез и патоморфология» упоминается новый штамм «омикрон», в разделах «Эпидемиологическая характеристика» и «Клинические особенности» актуализирована информация. Также обновлены рекомендации по оказанию медицинской помощи беременным, роженицам и новорожденным при COVID-19.

До 20 января в Крыму приостановили требование об обязательных QR-кодах для посещения общественных мест. По мнению главы республики Сергея Аксенова, временная мера позволит жителям полуострова комфортно встретить Новый год. Также в Севастополе отменили требование о заселении в гостиницы по сертификатам и QR-кодам.

Фото rk.gov.ru

Заведениям общепита Оренбургской области разрешили работать круглосуточно в новогодние праздники, с 28 декабря по 10 января. Остальные ограничения, связанные с распространением COVID-19 в регионе продолжат действовать.

Глава комитета Госдумы России по охране здоровья Дмитрий Хубезов считает, что введение QR-кодов в общественных местах может не понадобится в том случае, если коронавирус станет сезонным заболеванием. Он может стать таким после окончания пандемии.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в стране вырос до 61,1%. Однако этого недостаточно, чтобы чувствовать себя безопасно. Поэтому нужно и дальше проводить работу по убеждению россиян вакцинироваться.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в России сейчас доминирует штамм коронавируса «дельта». Чувствительность нового варианта инфекции «омикрон» к дезинфицирующим средствам не изменилась, поэтому все принимаемые меры по-прежнему эффективны.

Фото: Максим Платонов

Также Попова допустила ухудшение ситуации с коронавирусом после новогодних праздников. Поэтому в Роспотребнадзоре организовали круглосуточное дежурство, все лаборатории готовы к проведению исследований.

В Минздраве РФ рассказали, что беременность можно планировать спустя 28 дней после вакцинации первой дозой препарата от COVID-19. Сейчас нет никаких данных о негативном влиянии вакцин на репродуктивную функцию мужчин и женщин.

Как следует из «Национального индекса тревожностей», подготовленного агентством КРОС, в 2021 году россияне больше всего опасались введения системы QR-кодов для допуска в общественные места. Этот страх лидирует в 70 регионах, а в 12 субъектах страны входит в топ-3.

В Псковской области около 45 тысяч доз вакцин от COVID испортились из-за сломанной морозилки. По факту инцидента власти начали служебную проверку.

Фото mos.ru

В 2022 году россиянам при заключении договора о страховании жизни и здоровья потенциального заемщика может понадобится сертификат о вакцинации от коронавируса. Объясняется это тем, что 2-3% летальных исходов, происходящих от заболевания COVID-19, являются существенными для страховых компаний.

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил срок выдачи подарочных наборов и выплат за вакцинацию старшему поколению до 31 марта 2022 года. В набор входят вещи, необходимые для поддержания здоровья и хорошего самочувствия. Его получили уже 320 тысяч московских пенсионеров.

Антирекорды по числу заболевших в Европе

В мире коронавирусом нового типа на 09.21 (мск) заразились 282 840 968 человек,5 414 689 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (53 172 397). На второй строчке — Индия (34 808 886), на третьей — Бразилия (22 259 270), на четвертой — Великобритания (12 406 697), на пятой — Россия (10 258 052, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (820 870). За ними следуют Бразилия (618 978), Индия (480 592), Россия (299 983), Мексика (298 819).

Международная федерация хоккея засчитала США техническое поражение со счетом 0:1 в запланированном на 28 декабря матче против команды Швейцарии из-за того, что североамериканцы ушли на карантин после двух случаев заражения коронавирусом. Главный тренер американской сборной Джон Ванбисбрук крайне разочарован этой ситуацией.

Как стало известно накануне, в США за 27 декабря зарегистрировали более 500 тысяч случаев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют подсчеты издания New York Times. Это является абсолютным рекордом за всю пандемию.

Фото facebook.com/HHS

В Великобритании во вторник медицинские службы выявили самое высокое с начала пандемии суточное количество заболеваний COVID-19 — 129 471 случаев. Отмечается, что данные могут быть неполными из-за пониженного уровня тестирования в праздничные дни.

Новый антирекорд по числу заразившихся установлен и во Франции — 179 807 новых подтвержденных случаев коронавируса. Это почти в два раза превышает предыдущий антирекорд.

В Дании наблюдается высочайший уровень заболеваемости COVID-19 в мире — в среднем 1612 заражений на 100 тысяч человек. Население страны при этом составляет 5,8 млн человек.

Вариант коронавируса «омикрон» теперь стал доминирующим в Нидерландах. По словам экспертов Национального института здравоохранения и окружающей среды страны, с этой недели на данный вариант приходится более 50% всех выявляемых случаев заражения.

В Швейцарии тоже зафиксировали рекордный суточный прирост случаев COVID-19. По сообщению Федерального управления здравоохранения страны, за последние сутки было выявлено 13 375 новых инфицированных. Доминирующим стал омикрон-штамм коронавируса.

В Литве от детей и подростков старше 12 лет начали требовать документ о прививке от коронавируса. В стране он называется «паспорт возможностей» и его должны предъявлять при входе в развлекательные учреждения, при посещении с родителями кафе, ресторанов и массовых мероприятий.

В китайском городе Яньань нескольким сотням тысяч человек предписали оставаться дома из-за распространения коронавируса. Здесь остановлена работа всех предприятий и компаний, запрещены все массовые мероприятия.

Эквадор изучает возможность производства вакцины «Спутник V». Об этом сообщил посол страны в России Хуан Фернандо Ольгин Флорес. Однако никакой конкретики пока нет.

Посол России во Вьетнаме Геннадий Бездетко передал местному Минздраву партию вакцины от коронавируса «Спутник Лайт», предоставленной правительством РФ в качестве гуманитарной помощи. Решение о передаче было принято в начале декабря по итогам прошедших в Москве переговоров президентов России и Вьетнама Владимира Путина и Нгуена Суан Фука.

Дарья Акимова