Мурашко: в России пока нет идеального лекарства от COVID-19
В России еще не разработано идеальное лекарство от COVID-19, которое можно было бы применять для лечения пациентов на различных этапах заболевания. Об этом рассказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в интервью телеканалу «Россия-24».
По его словам, существующие препараты можно использовать на ранних стадиях коронавируса. В идеальном случае лечение должно начаться в первые три дня болезни.
Тем не менее появление новых лекарств от коронавирусной инфекции не может быть поводом для отказа от вакцинации. Несмотря на то что уже появились препараты, способные предупредить тяжелое течение COVID-19, лучше всего защиту обеспечивает прививка, передает ТАСС.
Вчера Мурашко заявил, что у человечества есть все необходимое, чтобы победить коронавирус. По его словам, вирусы существовали на Земле задолго до появления человека и многие инфекции удалось взять под контроль.
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