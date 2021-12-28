Мурашко: в России пока нет идеального лекарства от COVID-19

Фото: Максим Платонов

В России еще не разработано идеальное лекарство от COVID-19, которое можно было бы применять для лечения пациентов на различных этапах заболевания. Об этом рассказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в интервью телеканалу «Россия-24».

По его словам, существующие препараты можно использовать на ранних стадиях коронавируса. В идеальном случае лечение должно начаться в первые три дня болезни.

Фото: realnoevremya.ru

Тем не менее появление новых лекарств от коронавирусной инфекции не может быть поводом для отказа от вакцинации. Несмотря на то что уже появились препараты, способные предупредить тяжелое течение COVID-19, лучше всего защиту обеспечивает прививка, передает ТАСС.

Вчера Мурашко заявил, что у человечества есть все необходимое, чтобы победить коронавирус. По его словам, вирусы существовали на Земле задолго до появления человека и многие инфекции удалось взять под контроль.

Диана Жиленкова