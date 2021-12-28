Голикова: уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России вырос до 61,1%

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в стране уровень коллективного иммунитета к коронавирусу вырос до 61,1%. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Голиковой, этого недостаточно для того, чтобы чувствовать себя безопасно. Поэтому нужно и дальше проводить работу по убеждению граждан России вакцинироваться.

По состоянию на 24 декабря прививку от коронавируса сделали 77 876 905 россиян. Завершили курс вакцинации, то есть получили оба компонента вакцины, 73 106 249 человек.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сделала заявление, что для достижения коллективного иммунитета в России необходимо провести 100%-ную вакцинацию граждан. Она поддерживает направление проекта о COVID-сертификатах в регионы.

Дарья Акимова