Минздрав представил обновленные рекомендации по лечению беременных при COVID-19

Минздрав России обновил методические рекомендации по оказанию медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам и новорожденным при коронавирусе. Документ должен обеспечить оказание медицинской помощи пациентам по единым протоколам.

В рекомендации вошли следующие дополнения: при тяжелой форме заболевания советуют применять оксигенотерапию, необходимую для поддержания сатурации на уровне 95% или выше во время беременности в целях поддержания адекватной доставки кислорода плоду, а в послеродовом периоде — 90% или выше. Также разрешается применение препаратов сотровимаб, бамланивимаб, казиривимаб и имдесивимаб.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Теперь при клиническом выздоровлении и соблюдении определенных условий положительный результат ПЦР-теста на наличие возбудителя COVID-19 не является противопоказанием для выписки из стационара, передает «РИА Новости».

Во вторник Минздрав выпустил новую версию методических рекомендаций по диагностике, лечению и профилактике коронавируса.

В октябре российские врачи рассказали о возможных репродуктивных проблемах женщин, тяжело переболевших COVID-19.



Татьяна Леухина