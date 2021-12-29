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Минздрав представил обновленные рекомендации по лечению беременных при COVID-19

02:28, 29.12.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Минздрав представил обновленные рекомендации по лечению беременных при COVID-19
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Минздрав России обновил методические рекомендации по оказанию медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам и новорожденным при коронавирусе. Документ должен обеспечить оказание медицинской помощи пациентам по единым протоколам.

В рекомендации вошли следующие дополнения: при тяжелой форме заболевания советуют применять оксигенотерапию, необходимую для поддержания сатурации на уровне 95% или выше во время беременности в целях поддержания адекватной доставки кислорода плоду, а в послеродовом периоде — 90% или выше. Также разрешается применение препаратов сотровимаб, бамланивимаб, казиривимаб и имдесивимаб.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Теперь при клиническом выздоровлении и соблюдении определенных условий положительный результат ПЦР-теста на наличие возбудителя COVID-19 не является противопоказанием для выписки из стационара, передает «РИА Новости».

Во вторник Минздрав выпустил новую версию методических рекомендаций по диагностике, лечению и профилактике коронавируса.

В октябре российские врачи рассказали о возможных репродуктивных проблемах женщин, тяжело переболевших COVID-19.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина

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