В Татарстане подтвердились пять случаев смерти от COVID-19
В Татарстане подтвердились пять новых случаев смерти от COVID-19. Об этом сообщает Минздрав РТ.
От коронавируса умерли женщины 1936, 1943, 1950, 1939, 1935 годов рождения.
Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.
В Татарстане за весь период пандемии зарегистрировали 1 425 случаев смерти от COVID-19.
Татьяна ЛеухинаОбществоМедицина Татарстан
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