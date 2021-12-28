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В Татарстане подтвердились пять случаев смерти от COVID-19

19:05, 28.12.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане подтвердились пять случаев смерти от COVID-19
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане подтвердились пять новых случаев смерти от COVID-19. Об этом сообщает Минздрав РТ.

От коронавируса умерли женщины 1936, 1943, 1950, 1939, 1935 годов рождения.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

В Татарстане за весь период пандемии зарегистрировали 1 425 случаев смерти от COVID-19.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина Татарстан

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