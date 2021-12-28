Попова допустила ухудшение ситуации с COVID-19 после новогодних праздников
В России может ухудшиться ситуации с COVID-19 после новогодних праздников. Специалисты Роспотребнадзора переходят на усиленный режим работы в этот период, заявила глава ведомства Анна Попова.
В связи с увеличением контактов в новогодние праздники растут риски распространения штамма «омикрон». В Роспотребнадзоре организовали круглосуточное дежурство, все лаборатории готовы к проведению исследований, передает «РИА Новости».
Она уточнила, что сейчас на территории страны доминирует штамм «дельта».
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