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Попова допустила ухудшение ситуации с COVID-19 после новогодних праздников

20:39, 28.12.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Попова допустила ухудшение ситуации с COVID-19 после новогодних праздников
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В России может ухудшиться ситуации с COVID-19 после новогодних праздников. Специалисты Роспотребнадзора переходят на усиленный режим работы в этот период, заявила глава ведомства Анна Попова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В связи с увеличением контактов в новогодние праздники растут риски распространения штамма «омикрон». В Роспотребнадзоре организовали круглосуточное дежурство, все лаборатории готовы к проведению исследований, передает «РИА Новости».

Она уточнила, что сейчас на территории страны доминирует штамм «дельта».

Татьяна Леухина
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